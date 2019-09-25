Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Саудовской Аравия будет в безопасности после завершения войны в Йемене.
"Безопасность Саудовской Аравии будет гарантирована скорее после того, как будет положен конец агрессии в Йемене, а не после приглашения иностранных сил (на Ближний Восток - ИФ)", - сказал он, имея в виду решение об отправке дополнительных сил США в ближневосточный регион.
В субботу глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.
Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.
Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после осуществленной при помощи беспилотников и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.
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