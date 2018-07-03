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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 16:57 03.07.2018 - 16:57

Брюссель. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани заявил во вторник, что администрации США никогда не удастся реализовать план по остановке экспорта иранской нефти.

"Это просто безосновательная фантазия", - сказал он журналистам в Берне, комментируя заявления Вашингтона о намерении остановить продажу Тегераном нефти.

"Это преувеличенные заявления, которые никогда не будут реализованы", - добавил иранский президент.

"Такое развитие событий означало бы, что США можно навязывать свою империалистическую политику и вопиющим образом нарушать международные законы", - заявил Х.Рухани.

Ранее президент Ирана заявил, что Тегеран намерен сохранять приверженность международным обязательствам. "Мы никогда не предпринимали шаги, чтобы навредить какой-либо стране, и никогда не сделаем так в будущем", - заявил Х.Рухани, отметив, что Иран уважает международные нормы, в том числе свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Х.Рухани начал поездку в Швейцарию и Австрию по приглашению президентов обеих стран в понедельник.

В конце апреля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что иранские власти рассмотрят выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если президент США Дональд Трамп откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

В пятницу в Австрии запланирована первая министерская встреча "пятерки" международных посредников (четыре постоянных члена СБ ООН и ФРГ)и Ирана после решения Д.Трампа выйти из сделки.

1ла ар

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