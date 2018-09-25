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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 10:00 25.09.2018 - 10:00

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани провели встречу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает агентство ИСНА.

По данным агентства, Х.Рухани отметил важность сотрудничества Ирана, Турции и России по Сирии, а также добавил, что Тегеран полностью готов оказывать помощь в разрешении кризиса в Сирии, в особенности, в Идлибе.

Президент Турции, в свою очередь, подчеркнул важность усиления сотрудничества с Ираном по Сирии, отмечает агентство.

Р.Т.Эрдоган в ходе встречи принес соболезнования в связи с гибелью людей в результате нападения на военный парад в Ахвазе на юго-западе Ирана, а Х.Рухани поблагодарил турецкого лидера за соболезнования.

"Мы всегда были вместе в сложные времена, и эти инциденты говорят нам, что нужно более серьезно подходить к борьбе с терроризмом", - сказал Х.Рухани.

Х.Рухани на встрече затронул также экономическую тематику, поприветствовав участие турецких инвесторов и компаний в иранских проектах.

Во вторник, как ожидается, Х.Рухани встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В ходе встречи Т.Мэй призовет Х.Рухани освободить гражданку Великобритании и Ирана Назанин Захари-Рэтклифф, приговоренную к заключению на пять лет за попытку подготовки госпереворота, сообщала ранее газета "Дейли телеграф" со ссылкой на источники.

Находясь в Нью-Йорке иранский лидер дал интервью телеканалу Эн-би-си, в котором он рассказал, что у него нет планов по встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Нет программы для встречи", - сказал он.

Х.Рухани в интервью подчеркнул, что его страна может выстоять против санкций США и назвал "пустым обещанием" угрозы США перекрыть экспорт нефти из Ирана.

"США не могут свести наш экспорт нефти к нулю. Это угроза, не заслуживающая доверия", - сказал он.

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