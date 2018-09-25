Рухани на встрече с Эрдоганом в Нью-Йорке подчеркнул важность сотрудничества по Сирии
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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани провели встречу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает агентство ИСНА.
По данным агентства, Х.Рухани отметил важность сотрудничества Ирана, Турции и России по Сирии, а также добавил, что Тегеран полностью готов оказывать помощь в разрешении кризиса в Сирии, в особенности, в Идлибе.
Президент Турции, в свою очередь, подчеркнул важность усиления сотрудничества с Ираном по Сирии, отмечает агентство.
Р.Т.Эрдоган в ходе встречи принес соболезнования в связи с гибелью людей в результате нападения на военный парад в Ахвазе на юго-западе Ирана, а Х.Рухани поблагодарил турецкого лидера за соболезнования.
"Мы всегда были вместе в сложные времена, и эти инциденты говорят нам, что нужно более серьезно подходить к борьбе с терроризмом", - сказал Х.Рухани.
Х.Рухани на встрече затронул также экономическую тематику, поприветствовав участие турецких инвесторов и компаний в иранских проектах.
Во вторник, как ожидается, Х.Рухани встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В ходе встречи Т.Мэй призовет Х.Рухани освободить гражданку Великобритании и Ирана Назанин Захари-Рэтклифф, приговоренную к заключению на пять лет за попытку подготовки госпереворота, сообщала ранее газета "Дейли телеграф" со ссылкой на источники.
Находясь в Нью-Йорке иранский лидер дал интервью телеканалу Эн-би-си, в котором он рассказал, что у него нет планов по встрече с президентом США Дональдом Трампом.
"Нет программы для встречи", - сказал он.
Х.Рухани в интервью подчеркнул, что его страна может выстоять против санкций США и назвал "пустым обещанием" угрозы США перекрыть экспорт нефти из Ирана.
"США не могут свести наш экспорт нефти к нулю. Это угроза, не заслуживающая доверия", - сказал он.
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Интерфакс