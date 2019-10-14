Дубай. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Атаку на иранский танкер SABITI в Красном море совершило региональное государство, а не террористы, заявил в понедельник в телевизионном обращении президент Ирана Хасан Рухани.
"Нападение на иранский танкер было актом, совершенным не террористами и не группой, а государством региона, и это будет иметь последствия", - цитируют местные СМИ слова президента.
Рухани уточнил, что этому "режиму" помогали другие государства, которые президент также не назвал.
Он повторил утверждения, что танкер был обстрелян ракетами, и добавил, что иранская сторона располагает видеозаписью обстрела.
11 октября утром в Красном море вблизи побережья Саудовской Аравии подвергся нападению иранский танкер SABITI. По информации Тегерана, в танкер попали две ракеты.
В субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что следователи уже прояснили основные непонятные моменты, связанные с атакой на танкер SABITI.
Саудовская Аравия приняла сигнал бедствия с иранского танкера SABITI. Судно продолжало двигаться. Затем его экипаж отключил транспондер прежде, чем силы Саудовской Аравии могли оказать танкеру помощь, отметили в пограничной охране.
При этом, по версии Эр-Рияда, танкер не отвечал на многочисленные попытки саудовской стороны выйти с ним на связь.
1аю бп