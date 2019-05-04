Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 10:39

Дубай. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани призвал соотечественников оказывать сопротивление усиливающему давлению со стороны Вашингтона.

"Мы имеем дело с экономической и психологической войной, и у нас нет выбора, кроме того, как сопротивляться, объединиться и надеяться на будущее", - приводит его слова агентство "Мехр".

Он предположил, что Вашингтон стремится посеять раздор среди иранцев. "Мы должны показать, что им не удастся победить Иран", - добавил Х.Рухани.

Ранее в госдепе объявили, что власти США могут ввести санкции в случае попытки расширения АЭС "Бушер", а также за вывоз из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду.

"С 4 мая помощь в расширении иранской АЭС "Бушер" за пределы уже существующего реакторного блока может спровоцировать санкции. Кроме того, передача обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду тоже может привести к санкциям", - говорится в заявлении госдепартамента США.

В нем поясняется, что такие меры призваны усилить ограничения, касающиеся иранской ядерной программы.

В США также призывают Тегеран "прекратить всю деятельность, угрожающую режиму нераспространения, в частности - обогащение урана. Мы не намерены терпеть действия, которые помогают продолжать проведение такого обогащения. Также мы больше не будем допускать хранение в Иране тяжелой воды, произведенной сверх существующего лимита".

В госдепе отмечают, что глава ведомства Майк Помпео принял меры, которые позволят "продолжить проекты, ограничивающие способность Ирана возродить ядерную программу, над которой он работал в прошлом".

В то же время Госдепартамент сообщил, что на 90 дней продлеваются ранее введенные исключения из санкций за не связанную с распространением ядерного оружия деятельность на объектах в Араке, Фордо и Бушере.

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