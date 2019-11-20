Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 12:11

Дубай. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - США и Израиль использовали в своих интересах отдельные группы протестующих на демонстрациях в Иране, вызванных повышением цен на топливо, заявил в среду иранский президент Хасан Рухани.

"Люди, вышедшие на улицы, были настроены решительно, и оказалось, что среди них было лишь немного хулиганов; но хулиганы были хорошо организованы и вооружены, и они действовали в интересах реакционных региональных сил - сионистов и американцев", - приводит агентство "Мехр" слова президента на заседании кабинета министров.

В то же время, по словам Рухани, "народ Ирана выдержал еще одно историческое испытание", и, несмотря на экономические трудности, с которыми столкнулся Иран, не стал действовать в интересах враждебных сил.

Как напомнил Рухани, ранее руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что иранцам удалось "расстроить планы врагов".

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,35 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан.

По данным агентства "Мехр", за два дня беспорядков были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов.

Официальное число погибших в ходе беспорядков неизвестно. При этом на фоне протестов в Иране неправительственная организация NetBlocks сообщила о массовом сбое работы проводного и мобильного интернета в стране.

1аю ар

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