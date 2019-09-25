Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 10:27

Дубай. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани назвал безосновательным содержание совместного заявления Великобритании, Германии и Франции, которые возложили на Тегеран вину за недавнее нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Мы крайне сожалеем по поводу недавнего заявления трех европейских стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы", - заявил Рухани на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Делать такие безосновательные заявления в нынешних критических и сложных обстоятельствах абсолютно неконструктивно и не полезно",- подчеркнул президент, которого цитируют в среду иранские СМИ.

Ранее лидеры Германии, Великобритании и Германии заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.

США пригрозили Тегерану ответными мерами вплоть до силовых. Тегеран отверг обвинения в свой адрес и предупредил, что не оставит такие шаги без ответа.

1ак ан

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