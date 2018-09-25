Рухани подверг критике США за выход из ядерного соглашения

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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 20:22 25.09.2018 - 20:22

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал Вашингтон за односторонний выход из Совместного всеобъемлющего плана действий, заявив, что США стремятся ослабить международные организации. "Правительство США, по крайне мере, нынешняя администрация, судя по всему, преисполнено сделать так, чтобы все международные учреждения стали неэффективными. Это правительство вышло из многостороннего соглашения (СВПД - ИФ) вразрез с правилами международного права", - сказал Х.Рухани, выступая во вторник на Генассамблее ООН. 1кю ар ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс