Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 19:36

Нью-Йорк. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что по-прежнему готов к переговорам с США по спорным вопросам только при условии, что Вашингтон сначала отменит санкции против Тегерана.

"Если США отменят санкции и откажутся от политики максимального давления, то, конечно, мы сможем с ними говорить", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Власти США выражают готовность к переговорам с Ираном без предварительных условий и без отмены действующих в отношении Тегерана ограничительных мер.

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