Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 19:01

Нью-Йорк (ООН). 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани не собирается встречаться с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил журналистам в штаб-квартире ООН "на полях" 74-й сессии Генассамблеи министр иностранных дел Исламской республики Джавад Зариф

"Нет",- ответил он на вопрос журналистов, планируется ли встреча Рухани с Трампом.

Ранее Трамп заявлял, что не планирует встречаться "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН с представителями иранских властей. "Ничего никогда нельзя исключать, но у меня нет намерения встречаться с Ираном", - сказал Трамп журналистам в воскресенье. "Но это не значит, что этого не произойдет. Я очень гибкий человек, но намерений нет. Мы встречаемся со многими лидерами, мы занимаемся организацией порядка 15 встреч, но Ирана среди них нет", - добавил он.

СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча президента Ирана с Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована.

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