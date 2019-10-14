Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 16:57

Дубай. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Тегеран продолжит сокращать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если только страны Европы не вернутся к соблюдению своей части сделки, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани.

"Мы будем предпринимать следующие шаги по сокращению наших обязательств в ядерной сфере, если они (страны Европы - ИФ) продолжат следовать прежним путем. Если они вернутся к своим обязательствам, то мы вернемся тоже", - приводит слова Рухани местные СМИ.

"Я не сказал бы, что три европейские страны (участники СВПД - Великобритания, Франция и ФРГ - ИФ) подчиняются США, но эти страны не придерживаются обязательств, связанных с ядерной сделкой", - отметил президент.

По словам президента, в данный момент у Ирана для обогащения урана работают центрифуги моделей IR2, IR4 и IR6, а вскоре будут запущены центрифуги типа IR7 и IR9.

В то же время Рухани выразил готовность к диалогу как со странами Европы, так и с Саудовской Аравией.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.

Председатель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди отмечал, что иранская сторона приступила к запуску каскада из 20 центрифуг IR-6, что первоначально предполагалось сделать лишь 11 лет спустя после заключения в 2015 году СВПД - в 2026 году; помимо этого, были проведены работы на 20 центрифугах IR-4.

По его словам, далее Иран, в рамках отказа от обязательств по СВПД, в течение последующих двух месяцев может приступить к запуску 10 центрифуг IR5s, а также 164-аппаратного каскада IR-4, и центрифуг IR2m.

В МАГАТЭ тогда заявили, что Иран, начав третий этап отказа от обязательств по СВПД, привел в действие или активирует 56 усовершенствованных центрифуг различных моделей.

1аю ав

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