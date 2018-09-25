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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 20:36 25.09.2018 - 20:36

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани во вторник, выступая на Генассамблее ООН, призвал США начать диалог на "нейтральной территории" Организации объединенных наций.

"Нет необходимости ждать следующей возможности (для возобновления диалога - ИФ). Обе стороны могут выслушать друг друга прямо здесь, на этой Ассамблее. Я начинаю диалог прямо здесь", - заявил иранский президент.

"Наша позиция ясна: обязательства в обмен на обязательства. Нарушения в обмен на нарушения. Угрозы в ответ на угрозы и шаги навстречу в ответ на шаги навстречу", - отметил он.

"ООН не является частью администрации США. Диалог может возобновиться на этой Ассамблее с той самой точки и тем самым человеком, который в свое время покинул стол переговоров", - подчеркнул Х.Рухани, имея в виду выход США из атомной сделки с Тегераном в мае 2018 года.

"Диалог должен начаться с прекращения угроз и санкций, которые нарушают принципы этики и международного законодательства", - считает он.

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