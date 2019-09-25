Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 17:59

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани, выступая на Генассамблее ООН, призвал другие страны присоединиться к предложенной Тегераном коалиции по обеспечению безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе.

"Я приглашаю все страны, которых затронуло развитие событий в районе Персидского залива и Ормузского пролива присоединиться к коалиции Hormuz Peace Endeavour", - сказал Рухани.

Он отметил, что деятельность коалиции охватывает различные области, в том числе энергетическую безопасность и безопасность судоходство.

Ранее США приступили к формированию своей собственной коалиции для поддержания безопасности в районе Персидского залива. На этот шаг Вашингтон пошел после нападений на нефтяные танкеры, в которых американские чиновники обвиняют Иран, а также после задержания Тегераном британского танкера Stena Impero Ормузском проливе.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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