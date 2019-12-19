Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 9:29

Дубай. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в четверг призвал исламские страны развивать экономические связи, чтобы избавиться от диктата американской финансовой системы и дать отпор гегемонии США.

"(Исламскому миру - ИФ) следует разработать меры для того, чтобы избавиться от доминирования доллара и американской финансовой системы", - цитирует иранский телеканал "Пресс-ТВ" слова президента на открытии саммита исламских стран в Куала-Лумпуре.

"Американский экономический режим и долларизация национальной и глобальной экономик дали США возможность продвигать свою гегемонию при помощи угроз санкций и экономического терроризма", - подчеркнул Рухани.

В то же время он признал, что кроме этого, мусульманский мир сталкивается с такими угрозами как Израиль, экстремизм и терроризм, которые, по словам Рухани, открывают путь для иностранного вмешательства в дела исламских стран.

Президент отметил, что войны в Сирии и Йемене, конфликты в Ираке, Ливане, Ливии и Афганистане стали результатом и "внутреннего экстремизма и внешнего вмешательства".

В то же время Рухани привел Иран в качестве успешного примера противостояния различным угрозам, особенно со стороны США.

Накануне сообщалось, что в Малайзии стартовал четырехдневный саммит с участием представителей 20 исламских стран. В частности, присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Ирана Хасан Рухани, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, вице-президент Индонезии Мааруф Амин.

Однако от участия в саммите отказались Саудовская Аравия и премьер-министр Пакистана Имран Хан, причем по некоторым данным, пакистанский премьер принял это решение под давлением Эр-Рияда.

По мнению ряда аналитиков, Эр-Рияд решил пропустить этот саммит, опасаясь остаться в дипломатической изоляции из-за таких своих региональных соперников как Иран, Катар и Турция. Эксперты полагают, что встреча в Куала-Лумпуре может стать попыткой сформировать альтернативу Организация исламского сотрудничества (ОИК), которая базируется в Джидде (Саудовская Аравия).

Накануне в ОИК заявили, что саммит в Куала-Лумпуре ослабляет мировую исламскую общину.

Однако Махатхир Мохамад в приветственном обращении к участникам саммита заявил, что его организаторы не стремятся "подвергнуть кого-либо дискриминации или изолировать". Премьер напомнил, что приглашения на саммит были направлены руководству почти всех исламских стран.

1аю ар

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