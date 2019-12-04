Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 11:23

Дубай. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в среду призвал освободить всех невиновных людей, которые были задержаны без оружия во время акций протеста против повышения цен на бензин.

"Следует продемонстрировать религиозное и исламское милосердие, и те невинные и безоружные люди, которые протестовали против повышения цен на бензин, должны быть освобождены", - заявил Рухани в эфире иранского телевидения.

На прошлой неделе пресс-секретарь иранской парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Сейед Хосейн Нагави-Хосейни заявил, что за время протестов были арестованы более 7 тыс. человек.

Судебная власть, в свою очередь, опровергает эту информацию.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Акции протеста были зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В Иране на время протестов почти полностью прекратилась работа интернета.

В организации Amnesty International, что жертвами протестов стали более 200 человек.

Западные СМИ отмечают, что иранские власти признали гибель в результате беспорядков пяти человек, в том числе трех сотрудников служб безопасности. Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи признавал гибель людей во время протестов, но не сообщал о числе погибших.

Высшее иранское руководство полагает, что к протестам причастны США, Израиль и Саудовская Аравия.

1ви ар

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