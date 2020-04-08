Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 13:17

Дубай. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в среду обратился к МВФ с призывом выделить стране срочный кредит в размере $5 млрд на борьбу с коронавирусом.

"Я призываю международные организации выполнять их обязательства. Мы являемся членом МВФ. В предоставлении кредитов дискриминации быть не должно", - сказал он, выступая в режиме видеоконференции перед членами правительства страны.

Рухани вновь подверг критике США за санкции в отношении Ирана, назвав действия Вашингтона медицинским терроризмом.

"Санкции США - это экономический и медицинский терроризм. Они идут вразрез с международными медицинскими конвенциями", - сказал иранский президент.

Представители иранских властей ранее неоднократно заявляли, что им не нужна помощь США в борьбе с коронавирусом, но настаивали на необходимости снятия санкций.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США планируют заблокировать выделение запрошенного Ираном у Международного валютного фонда экстренного кредита объемом $5 млрд, которые планируется направить на борьбу с пандемией COVID-19.

Высокопоставленные чиновники в администрации президента США Дональда Трампа заявляют, что правительство Ирана имеет в своем распоряжении счета на миллиард долларов. По их словам, если Тегеран получит финансирование от МВФ, он может направить эти или другие средства на поддержку экономики, пострадавшей от американских санкций, или передать их боевикам на Ближнем Востоке, а не на сдерживание распространения коронавируса.

МВФ, который сейчас получает запросы на экстренное финансирование от многих стран, сообщил, что ведет переговоры с Ираном для определения правомочности выделения средств.

Число жертв COVID-19 в Иране превысило 4 тыс. человек. Общее число случаев COVID-19 в Иране составляет 67 тыс. 286.

1ар ав

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