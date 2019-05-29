Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 12:42

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Тегеран будет готов к переговорам с США, если Вашингтон будет этого хотеть и откажется от санкций, заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.

"Эта возможность у них будет, если они откажутся от жестоких санкций и будут готовы вернуться за стол переговоров", - приводит его слова агентство Associated Press.

Кроме того, похожее заявление Рухани сделал и на своем сайте. Там он подчеркнул, что если США "выберут другой путь и вернутся к соблюдению законов, то иранский народ будет готов (к контактам с США - ИФ)".

В 2018 году США вышли из договора по иранскому атому и восстановили санкции против Тегерана.

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