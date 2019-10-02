Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 16:15

Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в среду обвинил президента США Дональда Трампа в том, что его действия свели на нет попытки французского лидера Франсуа Макрона организовать в Нью-Йорке прямые переговоры между руководителями Ирана и США.

"Если кто-то пытался предотвратить налаживание контакта, то это был Белый дом и никто иной", - цитируют западные СМИ слова Рухани.

Он пояснил, что в самый разгар дипломатических усилий Трамп дважды за 24 часа "ясным образом объявлял об усилении санкций против Ирана".

"Я сказал нашим европейским друзьям: хорошо, но кому нам следует верить? Следует ли верить тому, что вы говорите, будто Америка готова снять санкции, или тому, что говорит американский президент?" - отметил Рухани.

В то же время он поблагодарил Макрона за эти усилия, и добавил, что Иран все еще готов вести диалог.

Накануне журнал The New Yorker сообщил со ссылкой на источники, что Макрон во время Генассамблеи ООН пытался организовать телефонные переговоры между лидерами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Рухани

Так, Макрон 24 сентября вместе с техническими специалистами пришел в Millennium Hilton Hotel, где остановился Рухани на время Генеральной Ассамблеи ООН Затем специалисты организовали линию защищенной связи на этаже, где проживал Рухани.

Президент Трамп ожидал ответа Рухани на другом конце линии. Макрон также присоединился к звонку, однако Рухани так и не вышел из своего номера, сообщил журнал.

Трамп неоднократно выражал заинтересованность во встрече с руководством Ирана, отмечал The New Yorker. Так, в 2017 и 2018 году в ходе Генеральной Ассамблеи он передавал через французскую сторону тайные сообщения с предложением встретиться с Хасаном Рухани.

В то же время США продолжают политику "максимального давления" на Иран. Так, за 2019 год США ввели в отношении Ирана минимум 16 раундов новых санкций. Иранская сторона утверждает, что встреча США и Ирана может состояться только в случае обещания Вашингтона снять санкции.

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