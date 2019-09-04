Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани считает маловероятным достижение соглашения с европейскими странами по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в ближайшие несколько дней, передает агентство "Мехр".

"Я думаю, что маловероятно то, что мы достигнем результата с Европой к сегодняшнему или завтрашнему дню", - сказал Рухани.

"У Европы есть еще срок в два месяца для переговоров, соглашения и возвращения к выполнению своих обязательств", - отметил президент Ирана.

Он добавил, что Тегеран объявит о третьем этапе сокращения своих обязательств в рамках СВПД. По его словам, "этот третий шаг внешне не будет выглядеть впечатляющим, однако предусмотренные в его рамках меры существенно ускорят деятельность организации ядерной энергетики страны".

"По моему мнению, этот шаг будем самым важным из тех, которые мы сделаем. И его эффект будет чрезвычайно огромным", - добавил Рухани.

Ожидается, что власти Ирана уже в среду могут объявить об очередном - третьем - этапе сокращения выполнения объема обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года по иранской ядерной программе.

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана. Этот срок истекает именно 4-5 сентября.

Так, ранее на этой неделе глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран планирует в среду объявить о начале третьей фазы сокращения своих обязательств в рамках иранской ядерной сделки, а в пятницу 6 сентября начнется реализация этих мер.

Зариф отметил, что Иран останется привержен СВПД до тех пор, пока это соглашение будут выполнять европейцы, Россия и Китай.

Выступая на встрече с представителями российской общественности в Москве, Зариф также заявлял, что Иран в течение нескольких часов вернётся к полному выполнению СВПД, если удастся достичь договоренности с европейцами.

На третьем этапе сокращения обязательств предполагается, что Иран может возобновить деятельность тяжеловодного реактора в Араке, способного производить оружейный плутоний, еще более повысить уровень обогащения урана - почти до 20%, и ввести в строй мощные центрифуги.

По некоторым данным, одно из ключевых требований Ирана к его европейским контрагентам для сохранения сделки "на плаву" - обеспечить экспорт не менее 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а в идеале экспортный объем должен достичь 1,5 млн баррелей.

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

Однако в мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

В годовщину выхода США из сделки - 8 мая 2019 года - Иран объявил, что поскольку европейские страны не выполнили своих обязательств, в том числе, по запуску специального платежного механизма INSTEX для расчетов с Тегераном, то иранская сторона приступает к первому этапу сокращения своих обязательств по СВПД, прекратив вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых сделкой объемов - соответственно 300 кг и 130 т.

7 июля Иран, в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД, объявил, что приступает к обогащению урана выше предусмотренного СВПД предельного уровня в 3,67%, а затем вышел на показатели, превышающие отметку в 4,5%. Тогда в Тегеране предупредили, что через 60 дней будут готовы перейти к третьему этапу сокращения своих обязательств в том случае, если европейские участники иранской сделки не обеспечат ее выполнение в части удовлетворения экономических интересов Ирана.

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