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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 12:29 24.10.2018 - 12:29

*** Президент Ирана призвал Турцию провести беспристрастное расследование смерти Хашкаджи

Дубай. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Убийцы саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи не решились бы на подобное преступление, не заручившись поддержкой со стороны США, заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.

"Никто в современном мире не мог представить, что мы увидим такое организованное убийство, и я не думаю, что без получения поддержки со стороны США какая-либо страна осмелилась совершить такое преступление", - приводит выступление Х.Рухани на заседании кабинета министров Ирана официальный сайт президента.

Президент Ирана также призвал власти Турции беспристрастно расследовать убийство Дж.Хашкаджи.

"Все аспекты преступления, ставшего беспрецедентным за последние десятилетия, должны быть представлены миру", - сказал он.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

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