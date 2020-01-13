Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 13:30

Дубай. 13 января. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани распорядился привести в исполнение закон, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации, сообщило в понедельник агентство Tasnim.

Агентство отмечает, что в заявлении Рухани дал указания соответствующим организациям привести в действие положения документа, принятого на сессии иранского парламента на прошлой неделе.

Он был представлен Советом стражей конституции и принят единогласно в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января.

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