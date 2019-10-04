Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 18:25

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Ирана Хасан Рухани хотел организовать переговоры во время Генассамблеи ООН, но в то же время требовал отмены американских санкций, поэтому он от переговоров отказался.

"Рухани хотел встречи в ООН. Мы разговаривали, (правда - ИФ) я лично не говорил с ним... он хотел полного или частичного снятия санкций, а я сказал - нет", - сказал Трамп в пятницу журналистам возле Белого дома.

"Они (Иран - ИФ) пытались устроить встречу, но он (Рухани - ИФ) хотел отмены санкций, а я говорю: "Вы, должно быть, шутите", - отметил Трамп.

The New Yorker сообщил со ссылкой на источники, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время Генассамблеи ООН пытался организовать телефонные переговоры между лидерами США и Ирана.

Так, Макрон 24 сентября вместе с техническими специалистами пришел в Millennium Hilton Hotel, где остановился Рухани на время ГА ООН. Затем специалисты организовали линию защищенной связи на этаже, где проживал иранский лидер.

Трамп ожидал ответа Рухани на другом конце линии. Макрон также присоединился к звонку, однако иранский лидер так и не вышел из своего номера, пишет издание.

Рухани впоследствии заявлял, что именно действия Трампа свели на нет попытки французского лидера организовать в Нью-Йорке прямые переговоры между руководителями Ирана и США.

Он пояснил, что в самый разгар дипломатических усилий Трамп дважды за 24 часа "ясным образом объявлял об усилении санкций против Ирана".

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