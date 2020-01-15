Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 10:12

Дубай. 15 января. ИНТЕРФАКС - Тегеран считает необходимым, чтобы иностранные силы ушли с Ближнего Востока, причем без войны, заявил в среду на заседании кабинета министров президент Ирана Хасан Рухани.

"Будем правильно представлять ситуацию в сфере безопасности. Мы хотим, чтобы вы покинули регион, но, не воюя, а постепенно", - цитирует его слова агентство "Мехр".

"Это ради вашего же блага. Вступите на путь, благотворный для региона и всего мира", - отметил Рухани.

Он предупредил, что американские военнослужащие в регионе не находятся в безопасности, а в будущем проблемы могут возникнуть и у европейских военных, размещенных здесь.

По словам президента, в нынешней нестабильной региональной ситуации "случиться может что угодно", поэтому странам региона необходимо объединить усилия и дать отпор "настоящим преступникам".

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