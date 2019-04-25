Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 14:41

Пекин. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поможет китайской BGI Group локализовать в РФ производство оборудования и реагентов для проведения генетических тестов.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между РФПИ и BGI было подписано в четверг на полях визита президента Владимира Путина в Пекин, сообщил фонд.

BGI Group является оператором и ключевым партнером Национального генетического банка Китая, в котором содержится свыше 20 млн геномов. Компания входит в число мировых лидеров по производству секвенаторов и сопутствующего оборудования для генетического анализа.

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