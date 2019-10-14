Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 15:41

Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) согласовали обязывающую документацию по приобретению у "Роснано" 30,76% в ГК "Новомет", одном из ведущих производителей высокотехнологического нефтепогружного оборудования в России и мире, сообщил РФПИ.

Соответствующее объявление было сделано в понедельник в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Завершение инвестиции ожидается после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС), в адрес которой направлен соответствующий пакет документов, говорится в сообщении.

Инвестиция станет первым совместным вложением РФПИ и Saudi Aramco в рамках созданной в 2017 году с участием PIF энергетической платформы. Она нацелена на осуществление инвестиций в компании энергетического сектора РФ с возможностью последующей локализации бизнеса в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке.

Консорциум инвесторов будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса "Новомета" как на уже существующих, так и на новых рынках, в том числе ближневосточных, отмечается в сообщении.

В 2018 году при поддержке консорциума "Новомет" уже осуществил первые поставки оборудования на рынок Саудовской Аравии.

Акционерами "Новомета" являются его сооснователи (шесть человек), фонды Baring Vostok и Russia Partners. Кроме того, 30,76% принадлежит "Роснано", вошедшей в проект в 2011 году с инвестициями около 4 млрд рублей.

Несколько лет назад купить "Новомет" пыталась американская корпорация Halliburton, претендовавшая на все 100% компании. Ходатайство в ФАС она подала еще в конце декабря 2016 года, однако сделано это было по стандартной для большинства сделок в российском правовом поле процедуре - в рамках закона "О защите конкуренции" (135-ФЗ). Несколько месяцев антимонопольный регулятор анализировал документы и пришел к выводу, что "Новомет" - компания стратегическая, поэтому сделка с американцами требует подачи ходатайства и согласования его в рамках закона об иностранных инвестициях (57-ФЗ), а значит, и с профильной правительственной комиссией. В итоге Halliburton старое ходатайство отозвала, но новое подавать не стала.

Группа компаний "Новомет" занимается производством нефтепогружного оборудования, полнокомплектных установок для добычи нефти и водоподъема, а также оказывает сервисные услуги. Завод (две промплощадки) и штаб-квартира находятся в Перми, центры по разработкам - в Перми и Москве. Компания имеет филиалы в Азербайджане и Казахстане.

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