Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 6:16

Лакхнау (Индия). 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия заинтересована в участии в индийском проекте по созданию новой подводной лодки проекта 75i, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"Мы обязательно будем участвовать в данных тендерах", - сказал Дрожжов журналистам в среду на выставке DefExpo.

По его словам, совместная работа Москвы и Дели в области морской техники создает прекрасную перспективу для таких проектов.

Он уточнил, что речь идет о подводной лодке с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ)

Организатором единой российской экспозиции на выставке "ДефЭкспо Индия-2020" распоряжением ФСВТС России определено АО "Рособоронэкспорт".

1то пч

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