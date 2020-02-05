Лакхнау (Индия). 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия заинтересована в участии в индийском проекте по созданию новой подводной лодки проекта 75i, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.
"Мы обязательно будем участвовать в данных тендерах", - сказал Дрожжов журналистам в среду на выставке DefExpo.
По его словам, совместная работа Москвы и Дели в области морской техники создает прекрасную перспективу для таких проектов.
Он уточнил, что речь идет о подводной лодке с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ)
Организатором единой российской экспозиции на выставке "ДефЭкспо Индия-2020" распоряжением ФСВТС России определено АО "Рособоронэкспорт".
1то пч