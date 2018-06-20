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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 2:39 20.06.2018 - 02:39

Нью-Йорк (ООН). 20 июня. ИНТЕРФАКС - Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы, сообщили в Постпредстве РФ при Всемирной Организации.

"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", - говорится в заявлении пресс-секретаря российской дипмиссии Федора Стржижовского, поступившем в "Интерфакс".

Ранее американский постпред при Всемирной организации Никки Хейли объявила о выходе США из Совета ООН по правам человека.

Решение о создании Совета ООН по правам человека вместо одноименной Комиссии было принято на Саммите в ООН в 2005 году. Это орган Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не меньше трех раз в год. Одна из сессий является основной и длится десять недель. Совет может проводить специальные чрезвычайные сессии по требованию одной трети его членов, в том числе, для рассмотрения тревожных ситуаций с правами человека в отдельных странах.

В составе Совета по правам человека - 47 государств. У группы восточноевропейских государств в этом органе шесть мест. У Азии и Африки - по 13 мест, у Латинской Америки - восемь и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль, - семь мест.

Каждый член Совета избирается большинством голосов членов Генассамблеи путем прямого тайного голосования. Члены Совета должны соблюдать высокие стандарты защиты прав человека. Если они будут уличены в массовом и систематическом нарушении прав человека, то их членство в Совете может быть приостановлено двумя третями голосов членов ГА ООН.

Члены Совета избираются на три года и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Официально срок полномочий США в Совете по правам человека истекает в 2019 году.

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