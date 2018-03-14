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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 19:19 14.03.2018 - 19:19

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Россия закрыла свою военно-химическую программу более 30 лет назад и полностью выполняет свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химоружия, заявили в Минпромторге РФ.

"Российская Федерация закрыла свою военно-химическую программу еще в середине 80-х годов прошлого столетия и всецело привержена своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия", - заявили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее в среду британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия не предоставила никаких убедительных объяснений в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также сказала о наличии у РФ "необъявленной программы по химическому оружию".

"Они не предоставили убедительного объяснения, которое могло бы позволить предположить, что они потеряли контроль над нервно-паралитическим веществом, и о том, как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России есть необъявленная программа по химическому оружию в нарушение международного законодательства", - сказала Т.Мэй.

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