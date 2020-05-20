Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 17:44

Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - Россия как член ближневосточного квартета по палестино-израильскому конфликту готова к работе со всеми его сторонами, заявил в среду на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.

"Россия как член ближневосточного квартета международных посредников в полной мере готова к работе над сохранением принципов урегулирования", - сказал Небензя.

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что Израиль и палестинцы должны отказаться от любых односторонних действий, которые могут нести угрозу мирному решению конфликта.

Ранее в ходе заседания Совбеза ООН спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал ближневосточный квартет как можно скорее выдвинуть предложения, которые позволят квартету выступить с ролью посредника и совместно работать со странами региона над продвижением к миру.

В ООН убеждены, что Израиль должен отказаться от угроз аннексии, а палестинское руководство должно работать со всеми сторонами квартета.

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