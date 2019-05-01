Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 22:05

Москва. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Россия давно перестала верить в способность отправленного в отставку главы минобороны Британии Гэвина Уильямсона занимать свой пост, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост. Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что "Россия должна отойти и заткнуться", - написала Захарова в фейсбуке в среду.

Согласно заявлению премьер-министра Британии Терезы Мэй, распространенном Даунинг-стрит, министр обороны страны Г.Уильямсон был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

"С глубоким сожалением я пришла к пониманию, что потеряла полное доверие к вам как к министру обороны и как к члену моего кабинета министров, поэтому я прошу вас покинуть правительство", - говорится в письме Т.Мэй, направленном Г.Уильямсону.

К такому решению она пришла по итогам внутреннего расследования в Совете национальной безопасности, которое было проведено в связи с несанкционированным раскрытием информации для СМИ по итогам заседания совета на прошлой неделе. На встрече совета было принято решение о том, что Лондон разрешит китайской компании Huawei помочь Британии с разработкой сети 5G.

По итогам расследования выяснилось, что именно Г.Уильямсон несет ответственность за утечку информации, отмечается в письме.

Новым министром обороны Британии назначена Пенни Мордонт, которая в 2017 году заняла позицию министра международного развития.

бм

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