Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 20:15

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану сохраняет свою жизнеспособность, Россия делает все возможное для его выполнения в полной мере, контактируя с США, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров со своими турецким и иранским коллегами.

"Считаем, что СВПД, несмотря на выход из него США, сохраняет жизнеспособность. В этом с нами согласны и другие участники ядерной сделки", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что "при всех известных сложностях с его осуществлением, разумной альтернативы данной договоренности нет".

"РФ делает все от нее зависящее, чтобы план действий продолжал выполняться в полной мере, проводим активные контакты по проблематике СВПД с его участниками, а также с США", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия "поддерживает на всех уровнях политический диалог с Ираном".

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