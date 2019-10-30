Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 19:02

Будапешт. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и Венгрия обсудили перспективы газоснабжения Европы в контексте неопределенности с поставками газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Говорили и об урегулировании кризиса на Украине. Прежде всего, применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей в Европе российскими энергоносителями", - сказал он по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу. Подземные хранилища позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе в моменты пиковых нагрузок. Рассматриваем Венгрию как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу и по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым - как по северному, так и по южному", -добавил Путин.

Ан вк им ав*

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