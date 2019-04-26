Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 7:28

Пекин. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай нацелены к 2020 году увеличить число участников обменов по линии совместных научных и образовательных программ до 100 тыс. человек, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в китайской столице.

"В настоящее время в двусторонних академических обменах, в совместных научных и образовательных программах принимает участие более 85 тыс. человек. В наших планах уже к 2020 году довести этот показатель до 100 тыс. человек", - сказал В.Путин.

В пятницу президент РФ стал почетным доктором университета Цинхуа, торжественная церемония прошла в пекинском отеле "Дружба", решение о присвоении этого звания было принято университетом с согласия аттестационного комитета, диплом российскому лидеру вручил ректор вуза Ци Юн.

На церемонии В.Путин отметил, что в университете Цинхуа сформирована сильная школа по изучению России, по преподаванию русского языка, а также действует исследовательский центр российско-китайского стратегического сотрудничества. В свою очередь, отметил он, в РФ большое внимание уделяется исследованиям, посвященным Китаю, его богатому историческому и культурному наследию, а также современным достижениям, связанным с передовыми научно-техническими и инновационным разработками.

"Огромный интерес представляет для нас опыт Китая в области экономики, права, предпринимательства", - сказал В.Путин, отметив, что труды ведущих китайских ученых переводятся на русский язык, а изучением Китая занимаются многие российские академические институты и вузы. Путин привел в пример свою альма-матер - Санкт-Петербургский государственный университет, где сильны традиции востоковедения.

Президент РФ также обратил внимание на то, что за последнее время взаимодействие РФ и Китая в сфере образования приобрело интенсивную динамику. "Студенты из Китая проходят обучение в 85 российских городах, прежде всего, вузах Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока", - заключил он.

вш

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