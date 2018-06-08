Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:19 08.06.2018 - 11:19

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай подписали заявление о совместном технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве.

Документ был подписан министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и министром коммерции Китая Чжун Шанем по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в пятницу в Пекине.

"Сегодня большой день - завершена работа над технико-экономическим обоснованием соглашения о Евразийском экономическом партнерстве. Соответствующий документ подписываю сегодня в рамках визита президента в Пекин", - написал ранее на своей странице в Facebook М.Орешкин.

"Сам документ содержит около 200 страниц и дает запуск работы над конкретными формулировками в рамках определенных уже разделов и базовых параметров. После заключения итогового соглашения в рамках отношений России и Китая будут существенно либерализованы торговля услугами, инвестиционная активность, взаимоотношения по вопросам интеллектуальной собственности, электронной коммерции, госзакупок и во многих других областях", - подчеркнул он.

Учитывая растущую роль Китая в мировой экономике и растущие объемы взаимных торговых взаимоотношений (только торговля товарами в этом году может достичь рекордного уровня в $120 млрд), следующий шаг в регулировании торгово-экономических взаимоотношений очень важен для развития России, выразил уверенность российский министр.

Ах ак вв*

Neuer Inhalt Horizontal Line