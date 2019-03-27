Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 21:40

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай наращивают сотрудничество на мировой арене, но вряд ли способны на всеобъемлющее стратегическое партнерство, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Россия и Китай начали сотрудничать так, как не делали ранее", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей.

По его мнению, это не может вылиться в полномасштабное стратегическое партнерство, так как геополитические цели у обеих стран - не одинаковые. "Это скорее тактическое сотрудничество", - считает М.Помпео.

В качестве примера он привел действия Москвы и Пекина в ООН. "Они почти всегда вместе выступают против инициатив, дающих свободу, демократию", - заявил глава госдепа.

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