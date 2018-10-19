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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 12:11 19.10.2018 - 12:11

Пекин. 19 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные договорились с китайскими партнёрами о более интенсивных контактах, при этом существующие договорённости выполняются полностью, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу в Пекине.

"Во время наших встреч мы договорились о более интенсивных контактах по линии военного сотрудничества, и наши договорённости выполняются полностью", - сказал С.Шойгу.

При этом он отметил, что встречи с военно-политическим руководством Китая стали регулярными.

Ранее в пятницу С.Шойгу вместе с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся провёл 23-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

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