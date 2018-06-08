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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:50 08.06.2018 - 11:50

*** Условились осуществлять взаимодействие с другими странами по внутриафганскому урегулированию

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай договорились взаимодействовать в интересах постконфликтного восстановления Сирии и координировать усилия для решения проблем Корейского полуострова.

Соответствующая договоренность содержится в совместном заявлении РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.

Москва и Пекин будут "координировать планы и конкретные шаги по обеспечению эффективного постконфликтного восстановления Сирии", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что Москва и Пекин будут совместно выступать за сохранение территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета, "за продвижение процесса мирного урегулирования силами самих сирийцев при поддержке ООН и содействии Женевской и Астанинской площадок с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога".

В заявлении также выражается готовность "продолжать координировать усилия по мирному комплексному решению проблем Корейского полуострова".

Стороны договорились также осуществлять взаимодействие с другими странами по внутриафганскому урегулированию и восстановлению Афганистана, "не выпуская из виду задачу активизации борьбы с терроризмом и наркотрафиком в этой стране".

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