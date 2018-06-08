РФ и КНР договорились о координации по Сирии и Корейскому полуострову - заявление лидеров
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
*** Условились осуществлять взаимодействие с другими странами по внутриафганскому урегулированию
Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай договорились взаимодействовать в интересах постконфликтного восстановления Сирии и координировать усилия для решения проблем Корейского полуострова.
Соответствующая договоренность содержится в совместном заявлении РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.
Москва и Пекин будут "координировать планы и конкретные шаги по обеспечению эффективного постконфликтного восстановления Сирии", - говорится в документе.
В нем подчеркивается, что Москва и Пекин будут совместно выступать за сохранение территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета, "за продвижение процесса мирного урегулирования силами самих сирийцев при поддержке ООН и содействии Женевской и Астанинской площадок с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога".
В заявлении также выражается готовность "продолжать координировать усилия по мирному комплексному решению проблем Корейского полуострова".
Стороны договорились также осуществлять взаимодействие с другими странами по внутриафганскому урегулированию и восстановлению Афганистана, "не выпуская из виду задачу активизации борьбы с терроризмом и наркотрафиком в этой стране".
1ни об
Интерфакс