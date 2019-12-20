Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 19:40

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Нью-Йорк (ООН). 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай заветировали проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете Безопасности - Бельгии, Германии и Кувейта - о продлении на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии.

За проект выступили 13 стран, однако обладающие правом вето постпреды РФ и КНР проголосовали "против".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя перед голосованием по западному документу предупредил коллег по СБ, что Россия заветирует его, так как "принимаемая из года в год резолюция устарела и не учитывает тех изменений, которые произошли в Сирии с 2014 года".

"Сейчас власти Сирии вернули контроль над большей частью территорий в связи с чем в трансграничной доставке помощи в эти районы больше нет необходимости. Данный механизм создавался как временный и чрезвычайный инструмент", - пояснил российский дипломат.

Небензя подчеркнул, что в западном проекте "содержались и содержатся положения, не имеющие никакого отношения к гуманитарной составляющей".

"Такой подход продиктован сугубо политической ситуацией", - заявил он.

В свою очередь постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген отметил, что "гуманитарная тройка" провела много раундов консультаций с каждым членом СБ и внесла после них изменения в проект, при этом "полностью ориентируясь на гуманитарные потребности (сирийцев - ИФ)".

В частности, западный проект резолюции в итоговом варианте предлагает продлить на полгода трансграничный механизм, а не на год, как было изначально. По словам германского постпреда, если ситуация в Сирии улучшится, то не будет необходимости продлевать механизм далее при согласии всех членов СБ.

На это Небензя ответил, что доводы России "не были услышаны коллегами на этапе подготовки к сегодняшнему голосованию".

"Считаем такой подход нечестным. Складывается впечатление, что наша аргументация игнорировалась намеренно", - заявил он.

1йф др

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