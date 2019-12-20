Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 18:51

Нью-Йорк (ООН). 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай заветировали проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете Безопасности - Бельгии, Германии и Кувейта - о продлении на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии.

За проект выступили 13 стран, однако обладающие правом вето постпреды РФ и КНР проголосовали "против".

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западный проект резолюции неприемлем для России, так как он имеет мало отношения к реальной ситуации в Сирии.

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