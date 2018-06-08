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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:49 08.06.2018 - 11:49

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай намерены совместно развивать сельское хозяйство на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе РФ, а также в Северо-Восточном Китае.

Разработка совместного плана предусмотрена в совместном заявлении РФ и КНР, пописанном в пятницу в Пекине в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Документ предусматривает углубление кооперации в сельском хозяйстве, последовательное открытие друг другу рынков для взаимного доступа сельскохозяйственной продукции, активизацию сотрудничества в сфере инспекции и карантина для обеспечения ветеринарной и фитосанитарной безопасности, а также безопасности продуктов питания.

Кроме того, обе страны будут поддерживать аграрные ярмарочно-выставочные мероприятия и форумы, активно содействовать продвижению практического сотрудничества в таких сферах, как инвестиции в сельское хозяйство, торговля сельскохозяйственной продукцией и ее переработка, рыбное хозяйство, аграрная наука и техника.

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