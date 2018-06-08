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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:48 08.06.2018 - 11:48

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай в пятницу подписали соглашение о международном автомобильном сообщении в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, документ подписали замминистра транспорта РФ Николай Асаул, министр транспорта КНР Ли Сяопэн, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и председатель Государственного комитета по развитию и реформе КНР Хэ Лифэн.

Ранее гендиректор российского Агентства автомобильного транспорта Алексей Двойных говорил, что новое соглашение "станет драйвером развития российско-китайских автомобильных грузоперевозок". "Перевозчики обоих государств получат возможность свободного паритетного передвижения по территории России и Китая до любого города соответственно. Основной принцип автоперевозок - "от двери до двери" - заработает в полную меру. Грузопоток между Россией и КНР значительно вырастет, а применение книжки МДП с учетом того, что Китай присоединился к Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением Carnet TIR, упростит пересечение российско-китайской границы и позволит перевозчику выбрать удобный для разгрузки таможенный склад", - подчеркивал А.Двойных.

По оценке Росавтотранса, функционирование транспортного коридора даст "значительный толчок развитию сибирских регионов". Увеличение объемов услуг вдоль маршрута будет способствовать повышению занятости и возникновению новых источников роста для населенных пунктов. С развитием российско-китайских международных автомобильных грузоперевозок в городах азиатской части России будут строиться новые распределительные хабы, товары из которых будут напрямую попадать в регионы.

При этом в агентстве отмечали, что нововведения не отразятся на внутреннем рынке грузоперевозок. Он останется защищенным для национального перевозчика, так как иностранным компаниям по территории РФ каботажные перевозки запрещены. Открытие нового маршрута позволит увеличить заполнение грузами логистические терминалы, что даст дополнительный объем работы российским перевозчикам на внутреннем рынке, позволит регулировать присутствие китайских перевозчиков на территории России, российским перевозчикам более эффективно использовать китайские разрешения.

Дм бо АК *

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