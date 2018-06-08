РФ и КНР расширят взаимодействие в сфере ВТС и практического военного сотрудничества - совместное заявление
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Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай договорились расширять сотрудничество в военной и военно-технической сферах, а также противодействовать размещению оружия в космосе.
"Россия и Китай намерены и далее наращивать стратегические контакты и координацию между вооруженными силами двух стран, совершенствовать соответствующие механизмы военного сотрудничества, расширять взаимодействие в сфере практического военного и военно-технического сотрудничества, сообща противостоять вызовам глобальной и региональной безопасности", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.
В документе также отмечается "возрастающая угроза вывода оружия в космическое пространство, что способно подорвать стратегическую стабильность и нанести ущерб международной безопасности".
В связи с этим Москва и Пекин намерены "продвигать разработку соответствующих правовых документов на основе обновленного российско-китайского проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов".
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Интерфакс