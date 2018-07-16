Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:23 16.07.2018 - 17:23

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Урегулирование сирийского кризиса могло бы стать образцом успешного взаимодействия Москвы и Вашингтона, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Решение задачи установления в этой стране мира и согласия могло бы стать образцом успешной совместной работы", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, "Россия и США, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса - помочь возвращению беженцев к своим родным очагам".

1йэ 1ба ан

Neuer Inhalt Horizontal Line