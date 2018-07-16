РФ и США могут взять на себя лидерство по урегулированию в Сирии - Путин
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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Урегулирование сирийского кризиса могло бы стать образцом успешного взаимодействия Москвы и Вашингтона, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
"Решение задачи установления в этой стране мира и согласия могло бы стать образцом успешной совместной работы", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, "Россия и США, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса - помочь возвращению беженцев к своим родным очагам".
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Интерфакс