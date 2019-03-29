Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 11:19

*** Вмешательство третьих стран в переговоры Москвы и Анкары противоречит международной политике, заявляет глава МИД Турции

Анталья. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Москва и Анкара в настоящий момент обсуждают дату поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию, сообщил глава МИД Турецкой республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы договорились с Россией, подписали договор, этот договор имеет силу, мы сейчас обсуждаем дату поставки", - сказал М.Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что Турции необходимы зенитно-ракетные комплексы, и она перед подписанием соглашения с Россией консультировалась с многими странами. "Когда третьи страны выступают против решения двух стран, это просто идет вразрез с международной политикой, весь мир должен знать, что односторонне невозможно навязать что-то. Мы с Россией подписали договор, и нас не касаются третьи страны", - подчеркнул глава МИД Турции.

М.Чавушоглу добавил, что системы С-400 "скоро будут поставлены в Турцию".

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