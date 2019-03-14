Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 0:03

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Для достижения урегулирования идлибской ситуации решающее значение имела договоренность между Россией и Турцией в сентябре прошлого года, когда был подписан меморандум по обеспечению стабильности в Идлибе, сообщил вечером в четверг в Брюсселе российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Этот меморандум предусматривает слаженные, скоординированные действия Турции и России, турецких военных и российских военных с тем, чтобы создать в Идлибе демилитаризованную зону с целью уменьшить там активность, провокации, которые, к сожалению, до сих пор осуществляются со стороны террористов ан-Нусры ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России)", - сказал замглавы МИД РФ.

Он отметил, что этот двусторонний меморандум был поддержан иранской стороной.

По его словам, реализовывать этот меморандум было и остается непросто. Речь идет о концентрации десятков тысяч джихадистов. Этот меморандум, пояснил он, направлен на то, чтобы создать демилитаризованную зону и постепенно расширять ее с выводом тяжелого вооружения за ее пределы.

С.Вершинин объяснил, что сегодня речь идет о продолжении российско-турецкого взаимодействия на основе положений меморандума. Эти положения включают, в том числе, российско-турецкое патрулирование линии разделения, а также создание совместного координационного центра.

Замминистра добавил, что "патрулирование уже начато, и оно будет продолжено". Это будет поэтапное патрулирование, уточнил он. "Это очень тонкий, серьезный процесс, и, естественно, мы не можем допустить, чтобы опасности подвергались российские военнослужащие, которые осуществляют эту миссию", - отметил С.Вершинин.

Замминистра иностранных дел принимал участие в работе третьей Брюссельской конференции по оказанию помощи будущему Сирии.

1ов гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!