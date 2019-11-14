Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 20:33

Бразилиа. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе недавнего разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом они условились об оперативной реакции на нарушения на сирийско-турецкой границе.

"Я знаю, что у него есть озабоченности по поводу некоторых организаций, но мы с ним договорились в ходе последнего телефонного разговора , что, учитывая уровень нашего взаимодействия там, турецкая сторона на оперативном, рабочем уровне будет нам передавать свои озабоченности по тем или другим ситуациям в той зоне, которая вызывает особые опасения у Турции, своим российским коллегам", - сказал он на пресс-конференции в Бразилиа.

При этом Путин подчеркнул: "Если мы действительно будем видеть, что есть какие-то нарушения, мы готовы оперативно на это реагировать".

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