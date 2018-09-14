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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 17:15 14.09.2018 - 17:15

Берлин. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Москва и Берлин подтвердили поддержку проекту "Северный поток-2", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

"Предметно обсудили комплекс вопросов, который связан с нашим энергетическим взаимодействием, подтвердили поддержку проекта "Северный поток-2", который носит коммерческий характер и осуществление которого реально укрепит энергобезопасность европейского континента", - сказал С.Лавров журналистам после переговоров с главой МИД ФРГ.

Он подтвердил, что Германия является важным партнером России в Европе и в целом в мире.

"У нас обоюдная заинтересованность в конструктивной совместной работе по всем, включая сложные, вопросам двусторонней и международной повестки дня", - сказал С.Лавров.

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