Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 8:47 18.06.2018 - 08:47

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Россия на фоне введения новых американских санкций в начале апреля резко сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries).

Как свидетельствуют данные американского министерства финансов, опубликованные в ночь на субботу, в апреле инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд.

За последние годы это рекордное снижение за месяц как в абсолютном, так и в процентном выражении. В 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд, затем, на фоне ухудшения отношений с западными государствами из-за украинского конфликта, наступил период сокращения вложений. В отдельные месяцы Россия продавала казначейские обязательства США на сумму порядка $20-25 млрд. В 2015 году Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $6,1 млрд, в 2016 году - сократила на $6 млрд, в 2017 году - нарастила на $16,1 млрд.

Перед введением новых санкций, в марте, Россия увеличила вложения в US Treasuries впервые за четыре месяца.

В списке крупнейших кредиторов США в апреле Россия передвинулась с 16-го на 22-е место.

Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в апреле практически не изменил вложения в US Treasuries (они составляют $1 трлн 181,9 млрд). На втором месте - Япония с $1 трлн 31,2 млрд.

На третьем месте на конец апреля находилась Ирландия, на четвертом - Бразилия, на пятом - Великобритания. В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Гонконг, Каймановы острова, Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в апреле упал на $47,6 млрд, до $6,169 трлн. Из этой суммы $4 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

рр вч *

Neuer Inhalt Horizontal Line