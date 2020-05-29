Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 13:46

*** Посла России не вызывали в МИД, это был конфиденциальный разговор

Берлин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - РФ до сих пор не особенно помогла ФРГ в расследовании убийства в Тиргартене, заявила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"В том, что касается убийства в Тиргартене, с нашей точки зрения, с российской стороны до сих пор не было сделано вклада по существу в расследование", - сказала она в пятницу.

Адебар сообщила, что накануне посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева формально не вызывали в МИД, а приглашали для разговора по теме кибератаки на бундестаг, он встречался со статс-секретарем, разговор был конфиденциальным.

"Формального вызова российского посла за последние несколько лет не было", - сказала Адебар.

Летом 2019 года в Берлине был убит Зелимхан Хангошвили, участник вооруженного конфликта в Чечне. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

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