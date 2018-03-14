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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 14:07 14.03.2018 - 14:07

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия не предоставила никаких убедительных объяснение в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Они не предоставили убедительного объяснение, которое могло бы позволить предположить, что они потеряли контроль над нервно-паралитическим веществом, и о том, как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России есть необъявленная программа по химическому оружию в нарушение международного законадательства", - сказала Т.Мэй.

По ее словам, в связи с этим британское правительство пришло к выводу о том, что российское правительство "несет ответственность за это отравление".

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